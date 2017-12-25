Genel Sekreter Bülent Civelek, Ordu’nun Fatsa ilçesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Fatsa ilçesinde yayalaştırma çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Civelek, “Fatsamızın çehresini değiştirecek projemiz kapsamında, ilçe merkezinde yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırmayı ve yayalar için trafiğe kapalı alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Bu amaçla araç trafiğine kapatılan Eski Hal Sokak, Aşiyan Sokak, Plevne Caddesi ve Meydanı, Gülhan Sokak, Hisar Sokak, Reşadiye Caddesi, Pazar Caddesi ve Meydan Sokak’ta yayalaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt yapısı tamamlanan bölgelerimizde özel taşlar ile sert zemin döşemesine başladık. Akabinde ahşap döşemelerin yapılmasına, oturma grupları ve aydınlatma elemanlarının yerleştirilmesine geçeceğiz” diye konuştu.

Çöp sorunu ortadan kalkıyor

Evsel atıkların ekonomik olarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Ünye ve Fatsa ilçelerinde kurulum çalışmaları tamamlanan katı atık aktarma istasyonlarının Fatsa’daki tesislerini de inceleyen Genel Sekreter Civelek, “Ordu ilimizde çöp sorununu tamamen ortadan kaldıracak katı atık yönetim sistemine ait uygulamaları tek tek hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 4 ayrı ilçede aktarma istasyonu kuracağımızı söylemiştik. Ünye ve Fatsa’daki çalışmalarımızı tamamladık, Gölköy ve Kabataş’taki faaliyetlerimiz ise devam ediyor. Aktarma istasyonları, bulundukları ilçelerden ve civar bölgelerden toplanacak çöplerin nihai bertaraf tesisine ulaştırılmasında basamak görevi görecek” şeklinde konuştu.

Avrupa standartlarında “mezbaha ve hayvan pazarı” yapılıyor

Fatsa’da Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılan ve bölgenin en büyük modern “Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi” hakkında da bilgi alan Genel Sekreter Civelek, “Tesisimiz, hem kesimhane hem de hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Mezbaha bölümünde günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Hayvan pazarımız da 500 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan barındırma kapasitesine sahip olacak. Yapım süresi çok uzun olmayacak projemiz, inşallah 2018 yılı içerisinde hizmete girecek. Yapılan mezbaha yaklaşık 12 milyon TL’ye mal edilecek ve bölgenin en büyük kesimevi olacak. İlçemize yapacağımız mezbaha sadece ilimizin değil, bölgemizin de en büyük kesimevi olacak. İlimiz genelindeki tüm kesimler burada yapılacağı gibi komşu illerden de kesim için hayvan getirilecek. Yapacağımız mezbaha, başta sağlık ve temizlik olmak üzere hizmet, kalite ve güvenirlilik gibi konularda Avrupa standartlarını taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Efirli yerleşkesi 20 dönümlük alana inşa ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Efirli’de yapımını sürdürdüğü ve yaklaşık 40 dönüm alan üzerine inşa etmekte olduğu yeni yerleşkeyi de inceleyen Civelek, “Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Durugöl yerleşkemizdeki bazı birimlerimizi buraya taşıdık. Yaklaşık 1.500 metrekaresi yeşil alan yapılacak olan Efirli yerleşkemizin 20 bin 258 m2si sert zemin olacak. Etrafı yaklaşık 1.000 m uzunluğunda duvar ve korkulukla çevrilecek, giriş ve çıkışları kontrol altına alınacak yerleşke alanında Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın ana atölyesi, ek atölye, yedek parça ambarı, inşaat - demirbaş ambarı, akaryakıt- motorin birimi, trafik şubesinin idari alanı ve depo alanı ile diğer Daire Başkanlıklarımızın depo alanı yer alacak” açıklamasını yaptı.