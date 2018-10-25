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Gerce Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde sonbaharla birlikte eşsiz bir güzelliğe bürünen ormanlar ve içindeki şelaleler, tarifi mümkün olmayan bir güzelliği sergiliyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde sonbaharla birlikte eşsiz bir güzelliğe bürünen ormanlar ve içindeki şelaleler, tarifi mümkün olmayan bir güzelliği sergiliyor.


Uçsuz bucaksız ormanları, zirveleri, kanyonları ve şelaleleriyle parmakla gösterilen Kabadüz ilçesindeki Gerce Şelalesi, sonbaharın gelişiyle görenleri adeta mest ediyor.


İlçenin Gerce Obası'nın hemen alt noktasında bulunan ladin ve gürgen ağaçlarıyla etrafı çevrili Gerce Şelalesi'nde, sonbaharın renkleri arasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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