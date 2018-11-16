Gezici tanıtım aracıyla satış yaparak dikkat çektiler

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu birçok kişinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Kabadüz ilçesinde Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanları Kabadüz Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait gezici tanıtım aracında ev hanımlarının yaptığı eşyaların satışını yaptı.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde gezici tanıtım aracında satış yapan uzmanlar, vatandaşlara Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubunun amaç ve hedeflerini anlattı.

Kabadüz, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde bölge için en doğru kalkınmayı sağlamak amacıyla birçok kişiyle bir araya geldiklerini dile getiren Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanları Büşra Sayan ve Tuğçe Kahveci, “Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu ilçemizde yaşayan bayanların yaptığı eşyaların satışını gezici tanıtım aracıyla yaptık. Buradaki amacımız bir farkındalık oluşturarak insanlarımıza amaç ve hedeflerimizi anlatmaktı. Çok şükür onlarca insanımıza ulaştık” dediler.