Gıdada büyük israf

ODÜ Gıda Kulübü tarafından yürütülen kampanyada, kulüp üyeleri, öğrenci yemekhanelerine afişler asarak artık yemeklerin Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilmesi için merkezle iletişime geçti. Ayrıca Gıda Kulübü öğrenci yemekhanelerinde, başlatılan israf kampanyasının kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Gıda Kulübü görevlileri tarafından yapılan bilgilendirme konuşmasında; Türkiye’de bir yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı ve bu israfın yüzde 40’ının insan tüketimine uygun ve yenilebilir durumdaki gıdalardan oluştuğu ifade edildi. Toplumun yüzde 8,6’sının ekmeği çöpe atma eğilimi gösterdiği, haftada kişi başı bir ekmeğin tüketilmeden çöpe atıldığı belirtilerek çöpe giden yiyeceklerin 4/1’ini kurtarılırsa dünya üzerinde açlığın biteceğine vurgu yapıldı. İsrafın önlenebilir bir sorun olduğu, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiği ve öğrenciler olarak yemekhanelerde tabaklara yenilebileceği kadar yemeğin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Rektör Yarılgaç: “Tüketim bilincini kaybediyoruz”

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, bugün dünyanın birçok ülkesine ve Türkiye’ye bakıldığında israfın küçümsenemeyecek derecede ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını belirtti. Millet olarak son teknolojik gelişmeleri hızla takip ederken tüketim bilincini kaybeden bir toplum ortaya çıkmaya başladığını dile getiren Yarılgaç, “Tüketici olarak bizler, gerekli ihtiyaç maddelerinden kabul edilen malları harcarken de gereğinden fazla harcamamaya dikkat etmek durumundayız. Bizler israfla ilgili sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinin kamuoyunda daha çok yer alması ve milli servetin korunması hususunda gerekli çalışmaların geciktirilmeden yürütülmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Başlattığımız bu kampanya ile kurum yöneticileri olarak israfın önüne geçilmesi noktasında toplumun bilinçlendirilmesine bir nebze de olsun bir katkıda bulunmanın görevimiz olduğu bilinci ile hareket etmekteyiz” dedi.