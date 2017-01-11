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11 Ocak 2017 12:52

Giresun, Ordu ve Sivas’ta fidan seferberliği

Giresun, Ordu ve Sivas’ta fidan seferberliği

11 Ocak 2017 12:52

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Giresun, Ordu ve Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 2016 yılında toplam 1.5 milyon fidanı toprakla buluşturdu.
2016 yılında ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet alanına giren Giresun, Ordu ve Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 5 bin 500 dekar alandaki ağaçlandırma ve 3 bin 610 dekar alandaki rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar kapsamında Giresun’da 2 bin 820 dekar alanda ağaçlandırma, 2 bin 520 dekar alanda rehabilitasyon, Ordu’da 2 bin 340 dekar alanda ağaçlandırma, 680 dekar alanda rehabilitasyon ve Koyulhisar’da bin dekar alanda ağaçlandırma yapıldı.
Bu bölgelerde böylece toplam 9 bin 360 dekar alanda çalışma yapılarak 1.5 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. 2017 yılında ise 5 bin dekar alanda ağaçlandırma, 12 bin 270 dekar alanda da rehabilitasyon çalışması yapılması hedefleniyor.



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