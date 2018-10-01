Gökkuşağı altında gelin-damat fotoğrafı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düğün fotoğrafı çeken fotoğraf sanatçısı Erdinç Tokat, gelin damat fotoğrafları çekmek için geldiği Bolaman Mahallesi'nde yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı manzaralı fotoğrafı ile çok beğeni topladı.

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı manzarasını değerlendirdiğini belirten Erdinç Tokat, “Farklı fotoğrafları çekimleri için Aybastı ilçesinden Fatsa ilçesine geldim. Deniz kenarında fotoğraflar çektiğim esnada aniden bastıran yağmur sonrası oluşan gökkuşağı manzarasını gelin damat resmi ile daha da güzelleştirdik. Bundan önce buz sarkıkları, yayladan ilginç kareler ve en sonunda gökkuşağı ile harika fotoğraflara imza atmış oldum. Gelin damat adaylarımızda gerçekten son derece memnuniyetini bizlere bildiriyorlar. İlginç anlar ise bizlere sürpriz oluyor” diye konuştu.