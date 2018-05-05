Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Altınordu Belediyesi öncülüğünde Tayfun Gürsoy Parkı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uçurtma Şenliği’ büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisi ile başlayan şenlikte Altınordu sahili uçurtmalarla doldu taştı. Ödüllü yarışmaların yapıldığı şenlikte bir birinden renkli uçurtmalar en yükseğe çıkmak için yarıştı. Oluşturulan jüri üyeleri bir birinden güzel uçurtmalar arasında birinciyi seçmek için büyük çaba gösterdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenliğe katılan 7’den 70’e tüm vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Uçurtma Şenliği’nde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gerçekleşen etkinliğe çok sayıda katılım olduğunu ve çocukların yanı sıra ailelerinin de yoğun ilgi göstererek çok güzel zaman geçirdiğini söyledi. Yapılan etkinlikte çocukların son derece mutlu olduğunu dile getiren Başkan Tekintaş, “Altınordu Belediyesi olarak hazırlayıp geçtiğimiz yıl başlattığımız Uçurtma Şenliği’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Yapılan şenliğimizde En yüksek Uçan Uçurtma ve En Güzel Uçurtma kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Karadeniz’in en güzel yerinde deniz ile karanın birleştiği Altınordu sahilimizde, özel bir şenliği geleneksek hale getirdik. Çocuklarımızın, ailelerinin ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın katılarak bu güzel etkinliği şenlendirmesi bizleri son derece mutlu etti. Gökyüzünün renklere boyandığı bu şenliğimizi ilerleyen yıllarda daha da kapsamlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen “Uçurtma Şenliği” kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Şenlik kapsamında yapılan En Güzel Uçurtma Yarışması’nda Numan Akif Duman, En Yüksek Uçan Uçurtma Yarışması’nda ise Ali Kemal Karadeniz, 1’inci oldu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere Altınordu Belediye Meclis Üyeleri ve jüri tarafından bilgisayar, bisiklet ve cep telefonu hediye edildi.

Düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne katılım gösteren çocuklar ve aileleri etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ve çocukların yüzlerinin güldüğünü aktaran vatandaşlar ise etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.

Altınordu Belediyesi’nce ikincisi düzenlenen “Uçurtma Şenliği” çocuklar için hazırlanan etkinliklerle sona erdi.