Gölköy Devlet Hastanesi’ne yeni cihazlar alındı

Ordu’da Gölköy Devlet Hastanesi’ne odiyometri cihazı alınarak hizmet vermeye başladı.

Gölköy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Utku Can Cöbek, hastanede büyük eksikliği duyulan odiyometri sisteminin kurulduğunu, ayrıca yeni alınan timpanometri cihazıyla da gerek bebeklerin gerekse yetişkinlerin orta kulaklarındaki basınç seviyelerini ölçebildiklerini söyledi.

Başhekim Cöbek, “Daha önce hastalarımız bu cihazların yokluğu nedeniyle il merkezindeki hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Alınan cihazlarla birlikte vatandaşlarımızın bu husustaki mağduriyetinin de önüne geçilmiş oldu” dedi.

Gölköy Devlet Hastanesi’nde odiyometri cihazı dışında alınan başka cihazlarda alındığını belirten Cöbek, “Hastanemize bir adet diş üniti gönderildi. Böylelikle diş hekimlerimiz çok daha modern şartlarda hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti vermiş olacak. Ameliyathanemize yeni ameliyat masası ve tepe lambası da alındı. Bunların yanı sıra tekerlekli sandalye, acil hasta sedyeleri de alarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk” diye konuştu.