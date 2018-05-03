Gölköy’de ulaşım seferberliği sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride bırakılan süre zarfında 20 milyon TL’lik yatırımla 50 km asfalt çalışmasının yapıldığı Gölköy ilçesinde, ulaşımı modern hâle getirecek çalışmalar devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Gölköy ilçemize bu zamana kadar 20 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirerek 50 km asfalt çalışması yaptık. Vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım hizmeti sunmayı amaçladığımız ilçemizde bu yıl 70 km asfalt ve 10 km ise beton yol çalışması yapacağız” dedi.

15 milyon tl’lik yol yatırımı yapılacak

İlçeye bu yıl ise 15 milyon TL’lik yol yatırımı yapılacağını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Ekiplerimiz Çetilli-Ahmetli-Direkli grup yolu, şehir içi imarlı alanlar ile Güzelyurt Mahallesi’nde asfalt ve asfalt öncesi hazırlıklara devam ediyor. Kuşluvan Mahallesi Sarıkaş mevkiinde ise asfalt çalışmamız tamamlandı. Beton yol çalışmaları kapsamında da 10 km beton yol yapacağımız ilçemizde önemli güzergâhlardan biri olan Sarıca- Paşapınar- Kozören grup yolunun 5 km’sinde çalışmalar devam ediyor. İçyaka, Akçalı, Cihadiye, Çetilli, Bulut, Düzyayla, Karahasan, Haruniye, Kuşluvan, Damarlı Mahalleleri ile Karadere mevkiinde beton yol çalışması yapacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.