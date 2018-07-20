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20 Temmuz 2018 18:01

Gölköy’e sıcak yatırım

Ordu’nun Gölköy ilçesinde özlemle beklenen Çetilli, Ahmetli ve Direkli Mahallesi grup yolunda, sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Gölköy’e sıcak yatırım

20 Temmuz 2018 18:01


Ordu Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde şantiye kurarak asırlık yol sorunlarına neşter vurduğunu ifade eden Başkan Enver Yılmaz, 20 kilometre uzunluğa sahip yolun 17 buçuk kilometresinde çalışmaların tamamlandığını ve kalan 2 buçuk kilometrelik bölümün yılsonuna kadar sıcak asfaltla buluşturulacağını ifade etti. Yolları konforlu bir yapıya kavuşturmak için, Büyükşehir Belediyesinin yol seferberliği sürdürdüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz kurulduğunda vatandaşlarımızın özlemle beklediği ve göreve geldiğimizde bizden talep ettiği hizmetlerin başında yol geliyordu. Bu kapsamda ilçelerimizde öncelikle bu sorunu çözmeye ağırlık verdik. Gölköy ilçemize geride bıraktığımız 4 yılı aşkın sürede 57 kilometre asfalt çalışması yaptık. Bu yılki hedefimiz ise 69 kilometre yolu daha asfaltla buluşturmak. Gölköy ilçemizde de 20 kilometre uzunluğa sahip Çetilli, Ahmetli ve Direkli grup yolu halkımızın bizden talep ettiği önemli yol ağlarından biriydi. Söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Yolumuzun 17, buçuk kilometrelik kısmını çizgileri, levhaları ve modern haliyle hizmete sunduk. Kalan kısımdaki çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


“Evladiyelik bir yol oldu”


Yolun uzun ömürlü olması için sanat yapıları ile güçlendirildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Çetilli, Ahmetli ve Direkli Mahallesi grup yolunda bu zamana kadar 14 bin 100 metreküp taş duvar, 40 metre menfez ve 31 metre betonarme duvar imalatı yapılırken, yolun yağmur suyundan korunması için de bin 440 metre boru kullanıldı. Sürdürdüğümüz çalışmalar sene sonunda tamamlandığında, Gölköylü hemşehrilerimizi özlemle bekledikleri modern yollara kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.




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