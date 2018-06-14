Gönüllerin Valisi

Vali Seddar Yavuz, ’Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında eşi Selda Yavuz ile birlikte Ramazan ayının ilk gününden itibaren Altınordu merkezde 22, Perşembe ilçesinin ise 5 mahallesinde ikamet eden şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşları ziyaret ederek, tam 205 aileye ulaşmayı başardı.

Ramazan ayının ilk günü olan 16 Mayıs tarihinde aile gezilerine Bucak mahallesi ile başlayan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Şahincili, Eskipazar, Şirinevler, Karşıyaka, Selimiye, Subaşı, Yenimahalle, Şarkiye, Cumhuriyet, Saray, Durugöl, Kumbaşı, Aziziye, Zaferi Milli, Taşbaşı, Selimiye, Karapınar, Kayabaşı, Kirazlimanı, Güzelyalı, Akyazı Mahalleleri ile Perşembe ilçesine bağlı Kacalı, Hamidiye, Kozağzı, Çınar ve Yumrutaş Mahallelerinde yaşayan şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlarla bir araya gelmenin hazzını yaşayan Vali Yavuz, 15 yıl önce başladığı ve görev yaptığı her yerde hiç aksatmadan devam ettirdiği, ’Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında özellikle altını çizdiği “ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır” anlayışı ile tüm mağdur ve mazlumları evlerinde tek tek ziyaret etti ve hayır dualarını aldı.

Ziyaret edilen her evde büyük mutluluk yaşayan aileler, hiçbir ayrım gözetmeksizin devletin şefkat elini uzatan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’a, duyarlılıkları ve gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla teşekkürlerini sunarak, ”Sayın Valimiz ve değerli eşleri Selda Yavuz Hanımefendi Ordu Valiliği görevine başladıkları günden itibaren bizleri evlerimizde ziyaret ederek, yalnız bırakmadılar, desteklerini hissettirdiler. Bizleri sevindirdiler. Hatırımızı sorarak bizleri moralsiz bırakmadılar. Allah onlardan razı olsun” diye konuştular.

15 yılda 4 bin aile

Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte Ramazan ayı başından itibaren Altınordu ve Perşembe ilçesini 27 farklı mahallesinde; 21 şehit ailesi, 19 gazi ailesi, 53 engelli ailesi, 36 yaşlı ve hasta, 35 dul ve yetim ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan 41 aile olmak üzere toplam 205 aileyi evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

“Bu kardeşlerimizi evlerinde ziyaret etmek suretiyle sağlık, barınma, ev eşyası, eğitim gibi her türlü sorunlarında kardeşlerimizle bir arada olduk, dertleriyle dertlendik ve çözüm ürettik” diyen Vali Yavuz, ”Gönülden Gönüle projesi, İl Valisi olarak sadece benim yürüttüğüm proje değil, aynı zamanda kaymakamlarımızın da ilçelerde yürüttüğü bir projedir” şeklinde konuştu.

Vali Seddar Yavuz, “Şu an itibariyle il genelinde 4 bin aileye ulaşmış bulunuyoruz. Bu da bizim için büyük memnuniyet, büyük mutluluk kaynağı” dedi.

Bu şehirde hiç kimsenin kimsesiz kalmayacağını, derdi, sorunu olan kim varsa onlara ulaşılmaya çalışılacağının altını çizen Yavuz, “Bu mübarek ayı da bitiriyoruz. Vatandaşlarımıza devletin şefkat elini uzatmaya gayret ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, ziyaret ettikleri her mahallede karşılaştıkları vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etmeyi ihmal etmediler.

Kimi zaman çocuklara oyuncak dağıtarak minik yürekleri sevindirdiler ve onların mutluluklarına da ortak oldular.