Görme engelli vatandaşa minibüs çarptı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geri doğru hareket eden minibüs görme engelli bayana çarptı. Kaza ucuz atlatılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Asuman Bayburt isimli görme engelli vatandaş yürüyüşe çıktığı esnada geri geri doğru hareket eden Burhan Ç. yönetimindeki 52 RA 276 plakalı minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olayı fark etmesi ile hemen frene basan sürücü muhtemel bir faciayı önledi.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan görme engelli Asuman Bayburt, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Bayburt'un sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.