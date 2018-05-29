Görme engellilerin ‘gören göz’ sevinci

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının katkılarıyla Türkiye’de 41 ilde “Gören Göz Projesi" kapsamında navigasyon bazlı bir cihaz dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

“Yüzde 70’inden fazla görme yetisini kaybetmiş kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak, gidecekleri yönlere yönlendirecek, sesli komutlarla hayatını kolaylaştıracak önemli bir cihazı bugün sizlere teslim etmiş olmanın sevinci içindeyiz” diyen Vali Yavuz, “Cumhurbaşkanımızdan, Hükümetimizden, Bakanlarımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, hayatlarınız daha kolaylaşacak” şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, Ordu’da kayıtlı olan görme engelli vatandaşların sayısının 200 civarında olduğunu ancak 10 kişinin farklı şehirlerde ikamet ettiğini bu nedenle 190 adet cihazın gönderildiğini ve görme engelli vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, ”Ramazan ayı boyunca ‘Gönülden Gönüle Projesi’ kapsamında yapmış olduğumuz ziyaretlerde, görme engelli kardeşlerimizin bizden talepleri olmuştu. Kısa zamanda onların beklentilerini de gerçekleştirmiş ve cihazlarını da onlara teslim etmiş olacağız” dedi.

Vali Seddar Yavuz, ”Devlet olarak görevimiz, sizlerin yanında olmak, destek olmak, sorunlarınıza çözüm bulmaktır. Elbette gözlerinizi yerine getiremeyiz. Ama sizlerin gönül gözünüz ve sıcak bir el olabiliriz. Devletin de en önemli görevlerinden bir tanesi, bu şefkat ve merhamet duygularını en yüksek seviyede göstermesi, sizin hayatınızı kolaylaştırmasıdır” diyerek başvurusunu yapmış olan görme engelli vatandaşlara cihazlarını teslim etti.

“Gören Göz” cihazı, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlanmış Gören Göz yazılımının yüklenmiş olduğu ve GPS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek olan bir akıllı telefon cihazı. Gören Göz cihazları sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırmak üzere tasarlandı.