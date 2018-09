Gülmez: "Bölgede şarbon yok"

Bu yüzden vatandaşlarımızın rahat olsun” dedi.

Ordu'da şarbon hastalığı görülmediğini ifade eden Mehmet Şükrü Gülmez, "Buradaki besiciler hayvanlarına güzel bakıyor ve herhangi bir olumsuz durumda hemen hayvanını veteriner hekime baktırıyor. Şarbon hastalığı olan hayvanlar genelde yurt dışından gelen ithal hayvan ve etlerde rastlanıyor. Vatandaşlara tavsiyem kendi bildikleri kasaplarından etlerini almalarıdır. Yöremizde bu tür hastalık olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz” diye konuştu.

Et fiyatlarının bölgede 40-45 TL arasında satıldığını kaydeden Gülmez, “Dolar yükseldi diye ete kimse zam yapmadı. Kurban Bayramı'nın bölgede hareketli geçmesi bizlerin işlerini olumsuz yönde etkilemedi. Hayvan satışları istenilen seviyenin üzerinde oldu bayramda ama biz yine et satışlarımızı normal şekilde gerçekleştiriyoruz. Et fiyatları bu seviyelerde devam eder. Et fiyatlarında artış olmaz, bu fiyatlar şuan için ideal” şeklinde konuştu.