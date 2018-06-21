Gündoğdu: ”15 Temmuz’un cevabı 24 Haziran’da verilecek”

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilecek, Pazartesi günü ‘şahlanış döneminin’ başladığı gün olacak” dedi.

Seçim çalışmalarını hızla sürdüren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimin şimdiye kadar ülkenin yaşamış olduğu erken seçimlerle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Referandumla birlikte halkın büyük çoğunluğunun olur vermesiyle yeni bir yönetim sisteminin fiili olarak başladığı bir seçim olacağını kaydeden Gündoğdu, “24 Haziran sonrası Türkiye’de yeni bir yönetim sistemine geçmiş olacağız. Parlamento bundan sonraki süreçte yürütmenin içerisinde yer almayacak, asli görevi olan yasama görevini gerçekleştirecek. Yürütme ise Cumhurbaşkanı başkanlığında tamamen Bakanlar Kurulu marifetiyle yapılacak. Türkiye’nin yönetim anlamında hızlı ve kararlı adımlar atması, büyüme ve kalkınmanın istikrar içinde devam etmesi için bu sistem ekmek su gibi vazgeçilmez bir ihtiyaçtı ve millet de bunu böyle görerek, referandumda ‘evet’ dedi. 24 Haziran’da da yetkili AK Partiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verecektir” diye konuştu.

“Demokrasi bürokrasiye takılmayacak”

Gündoğdu, şöyle konuştu: “Sizin siyasi gücünüz ne kadar olursa olsun bazen istediğiniz vasıfta bir kişiyi istediğiniz göreve getirme hakkınız olmayabiliyor. Bu sistemle bu hakka kavuşmuş oluyorsunuz. Burada esas olan ülkenin daha verimli yönetilmesi ve yürütülmesidir. Bu anlamda yeni sistemle beraber daha büyük imkanlar doğuyor. Ülkemizle ilgili bazen alacağınız kararlar bürokrasiye takılabiliyordu. Yeni sistemle bunlarında önü açılıyor. Kanun Hükmünde Kararnameyle birçok konuda işleri projeleri hızlandırma imkânı doğuyor. Bunu iyi kullandığınız zaman ben inanıyorum ki birçok işin daha hızlı yol aldığını yol kat ettiğini görme fırsatımız olacak. Türkiye böylelikle 2023 hedeflerine, 2071 ideallerine daha hızlı kavuşma imkânı bulacak. Demokrasi bürokrasiye takılmamış olacak. Seçilmiş kişi milli iradenin gereğini layıkıyla, muktedir şekilde yapma imkânına kavuşmuş olacak. Devlet içinde devlet olma dönemi bitmiş olacak. Her şeye halk karar verecek. Milli irade tam tecelli etmiş olacak. 18 Haziran’da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ordu’da gerçekleştirdiğimiz büyük miting daha güzel günlerin habercisi.”

“İkinci kurtuluş savaşını yaşıyoruz”

24 Haziran’ın sadece Türkiye için değil, dünya mazlumları için de büyük önem taşıdığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu seçim her ne kadar Türkiye için yeni bir sistemin başlangıcı olsa da Türkiye dışında da Türk cumhuriyetleri için, Ortadoğu için özellikle mazlum halklar için sonucu merakla beklenen bir seçim. Bu seçimle beraber Türkiye’nin önünün açılması özellikle batılı dediğimiz dünyanın süper gücü dediğimiz ülkelerin gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkeleri yönetme ve yönlendirme heveslerinin de kırıldığı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye için milat olan yeni bir yönetim sistemine 24 Haziran tarihi itibariyle ilk adımımızı atacağız. Hem Türkiye kazanacak hem de medeniyet coğrafyamız kazanacak. Dünyaya da barış ve istikrar gelecek.”

Gündoğdu açıklamasını şöyle tamamladı:

“Uzun zamandır Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyorlar. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi taşeron örgütlerle Türkiye’ye terbiye etmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızın kararlı ve cesur devlet adamı duruşu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sorumlu ve sağlam duruşuyla bütün akınlar bertaraf edildi. 24 Haziran’da Türkiye bu kararlı duruşunu sandığa da yansıtacak ve küresel çetelerin bütün oyunlarını yerle yeksan edecektir. Millet kendi aklının ve vicdanının temsili olan Cumhur İttifakına sahip çıkacak ve bütün kötü senaryoları çöpe atacaktır. Böyle tarihi dönüm noktalarında millet her zaman üstüne düşeni yaptı, 24 Haziran’da da yapacağından zerre şüphe duymuyorum."