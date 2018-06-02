Gündoğdu: “24 Haziran Çanakkale kadar önemlidir”

Dönem Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, 24 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayarak, “24 Haziran seçimi, Çanakkale ruhu ile milli birlik penceresinden bakılacak bir seçimdir” dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Son olarak Fatsa İlçesini ziyaret eden Gündoğdu “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda birlik, bereket ve bolluk için sıkılmadık el, ayak basmadık kaldırım taşı kalmayana kadar devam” mesajı verdi.

Şahsi hesaplar değil, milli menfaatler önemli

24 Haziran seçimleri takvimi işlerken çalışmalarını hızla sürdüren AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu Fatsa’da esnafları ve ilçe sakinlerini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde Fatsa’da ziyaretlerine başlayan Gündoğdu’nun ilk durağı Fatsa AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Binası oldu. Burada teşkilat mensupları ile bir araya gelen Metin Gündoğdu, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, İlçe Başkanı Cenan Kır, önceki Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gençay ve teşkilat üyeleri ile Fatsa sokaklarında ziyaretlerde bulundu. İlçe sakinlerini ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Gündoğdu, “Bu seçim şahsi hesapların ve menfaatlerin bir kenara bırakılacağı, şer odaklarına karşı vatanımızı savunacağımız bir seçimdir. 24 Haziran’a Çanakkale ruhu ile milli birlik penceresinden bakmamız gerekiyor. Kurulan tuzakları ve oynanan oyunları ancak böyle bertaraf edebiliriz” dedi.