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23 Haziran 2017 17:46

Gündoğdu: “Balın kalitesi Ordu’dan geçecek”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Arım, Balım, Peteğim" projesi kapsamında yapımı devam eden, içinde akredite laboratuvar, bal paketleme, polen temizleme ve paketleme, probolis işleme, arı sütü ünitesi ve Ar-Ge’den oluşan tesiste incelemelerde bulundu.

Gündoğdu: “Balın kalitesi Ordu’dan geçecek”

23 Haziran 2017 17:46


Ordu Arcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak’tan kurumun, laboratuvar çalışmaları, kurumda gerçekleştirilen proje faaliyetleri, kurum bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve Türkiye’de bir ilk olan “Arım, Balım, Peteğim” projesi hakkında brifing alan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, bu tesisin Türkiye’de tek olduğunu ve Ordu’nun arıcılık ile bal üretimi konusunda iddialı bir il olduğunu söyledi. Tesiste ayrıca bal paketleme tesisinin de bulunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gündoğdu, “Tesiste ayrıca ürün güvenliği de denetim altına olacak. Tesiste analizlerinden geçer not alan ürünler ‘güvenilir’ işareti ile etiketlenecek. Halkımız aldığı balın kalitesini bilerek alacak” dedi.


Gündoğdu, şöyle konuştu: “Bu tesisler hem Ordumuz için hem de Türkiye’deki bal sektörü için gerçekten önemli. Türkiye’nin en çok bal üreten ili konumundayız. Bunu ticari olarak da doğru kullanmalıyız. Bu tesisleri geliştirmek için bizler de Ankara’da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ordu’da arıcılığı daha iyi seviyeye getirmek adına çalışıyoruz.”




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