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09 Ağustos 2018 22:51

Gündoğdu: "Devletimiz tüm zararı karşılayacak"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, afetten yoğun olarak etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Gündoğdu:

09 Ağustos 2018 22:51

Gündoğdu İkizce’deki heyelanda hayatını kaybeden Bayram Sekmen’in evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.


Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Ordu’da yaralar sarılmaya başlandı. Hala yağışın taşkınların ve toprak kaymalarının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde afetten en fazla etkilenen bölgeleri ziyaret ederek Belediye Başkanı İsmet Yanık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Zavalsız, İl Yönetim Kurulu Üyesi Akın Şahin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile incelemelerde bulundu. İlçe esnaflarını ve vatandaşları da ziyaret eden Metin Gündoğdu meydana gelen tüm zararın devlet tarafından karşılanacağını ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.



Bayram Sekmen için taziye


Metin Gündoğdu, İkizce İlçesi Seymenli Mahallesi’nde yoğun yağmurdan dolayı meydana gelen heyelanın altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen’in (56) evini ziyaret ederek ailesine taziye dileklerini iletti.




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