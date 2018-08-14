Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 19:36

Güney: "Devletimiz bütün imkanlarını seferber edecek"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, geçen Çarşamba günü Ünye’de meydana gelen sel sonrası zarar gören iş yerlerini ziyaret etti.

Güney:

14 Ağustos 2018 19:36


Selden en çok etkilenen bölge olan Cevizdere esnafı Kaymakam Güney’e sıkıntılarını anlattı. Yaşanan olayın bir afet olduğunu ve selin zararlarının giderileceğini söyleyen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, " Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bugün Cevizdere bölgesinin en çok etkilendiği iş yerlerinin ne kadar hasarlı olduğunu devletimizde dahil herkes bilmektedir. Yaşanan zararları karşılama konusunda devletimiz bütün imkanlarını seferber edecektir" dedi.


Ziyarete ayrıca Ünye İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç