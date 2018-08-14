Güney: "Devletimiz bütün imkanlarını seferber edecek"

Selden en çok etkilenen bölge olan Cevizdere esnafı Kaymakam Güney’e sıkıntılarını anlattı. Yaşanan olayın bir afet olduğunu ve selin zararlarının giderileceğini söyleyen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, " Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bugün Cevizdere bölgesinin en çok etkilendiği iş yerlerinin ne kadar hasarlı olduğunu devletimizde dahil herkes bilmektedir. Yaşanan zararları karşılama konusunda devletimiz bütün imkanlarını seferber edecektir" dedi.

Ziyarete ayrıca Ünye İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu katıldı.