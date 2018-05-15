Güney: “Fındığa alternatif ürün yok”

Ünye’nin tarım ürünü fındıktır. Hobi tarzında olabilir ama hiçbir şey fındığa alternatif olamaz” dedi.

İyi tarım uygulaması yapan ve bu konuda devlet desteği alan çiftçiler, Yüceler Mahallesi Kalafatlar mevkisinde iyi tarım uygulaması yapan çiftçi Mahir Şahin’in harmanında bir araya geldi. Programda konuşan Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Oda olarak 4 kadrolu personel, 1 sözleşmeli personel, 3 tarım danışmanı ziraat mühendisi ile çalıştırmaktayız. 25 bin aktif üyemize ve odamıza kayıtlı olmayan çiftçilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün İyi Tarım uygulamasına katılan çiftçilerimizi misafir ettik. Fındık kapçıklarını yakmayalım, evsel atıklarımızı fındık kapçıklarımızı bir havuzda biriktirelim. Bir sene sonra elimizde çok kaliteli gübre olacak. Eğer yöntemini öğrenmek isterseniz odamıza bekleriz” diye konuştu.

“Ünye dünya fındığının yüzde 3,5’ini üretiyor”

Ünye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ferda Yıldırım, “TÜİK’in son 10 yıllık fındık üretim ortalaması dikkate alındığında Türkiye’nin yıllık ortalama 550 bin ton fındık üretimi yaptığı görüldü. Bu da dünyanın yüzde 65-70’i demek. Ünye’de ise yıllık 25 bin ton üretimle dünyanın yüzde 3,5’lik fındık ihtiyacını karşılıyor. 29 bin 671 hektar alanla fındık dikili alanların en geniş olduğu ilçe konumundadır. Üretim ve dikim alanında lider olmasına rağmen verim açısından aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Dünyada dekar başına 300 kg fındık alınırken bizler 90 kg. fındık alıyoruz. Bu verim düşüklüğünün sebepleri arasında fındık bahçelerinin yaşlılığı, hastalıklar ve parçalı araziler başrol oynuyor. Dekar başına 10 kg artış sağlasak bu Ünye için 25 milyon lira ilave kazanç anlamına gelir” şeklinde konuştu.

“Fındığa alternatif ürün yoktur”

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Hiçbir gelişmiş dünya ülkesi yoktur ki sanayide, turizmde finans sektöründe çok güçlüyken tarımda da o denli güçlü olmasın. Çizgi filmlerini izlediğimiz Heidi’nin İsviçre’nin 100 yıl geçmişinde kaldığını düşünürken hala capcanlı yaşadığını görürsünüz. Zürih’e gittiğinizde ahır kokuları sizi şaşırtır. Bir ülke sanayide, turizmde, teknolojide ne kadar gelişirse gelişsin tarım en önemli ve en stratejik üretim alanıdır. Her şeyin bir ikamesi vardır ama kimse birkaç günden fazla aç kalamaz. Gelişmiş ülkelerde, gıdada ve tarımsal üretimde istikrar ve verimlilik en öncelikli konular arasında yer alır. Bizim eksiğimiz ise bu gelişmelerin münferit kalması. Gerçek anlamda eline diken batan, toprağının yolunu bilen, tüm sene tarlasıyla ilgilenen çiftçiye ihtiyacımız var. 11 ay boş gezip bir ay topladığı fındıktan medet uman çiftçi değildir. Köylü eşittir çiftçi değildir. Köylülük sosyolojik bir kavramdır, çiftçilik uzmanlığı gerektirir. Ben alternatif ürünleri kesinlikle desteklemiyorum. Ünye’nin tarım ürünü fındıktır. Hobi tarzında olabilir ama hiçbir şey fındığa alternatif olamaz. Eğer üstümüze düşeni yapmadan fındığa kabahat bulursak, yarın bugünleri ararız” ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından Yeşilkent Şehit Mustafa Güler Okulu Halk Oyunları Ekibinin gösterileri yer aldı. Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen ziraat mühendisleri çiftçilere iyi tarım uygulamaları hakkında bilgilendirme de yaparken program ikramlarla sona erdi.

Programa ayrıca Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Ersin Soydan, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Nusret Şahin, Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet Ultav, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.