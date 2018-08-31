Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 12:28

Güney: "Patpatlara cezai işlem uygulayacağız"

Ünye Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, son zamanlarda bu araçların şehir içerisinde çok sık görüldüğünü söyleyerek, "Can kaybını önlemek için her türlü cezai işlem ve yaptırımı uygulayacağız" dedi.

Güney:

31 Ağustos 2018 12:28


Kaymakam Güney yaptığı açıklamada, "Yollarda ve trafikte özellikle bunu ulaşım aracı olarak kullanan vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum. Cezai işlem uygularız. Geçtiğimiz hafta Kumru ilçesinde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli. Bu araçları tarım dışında kullanılmaması yönünde çalışmalarımız devam edecektir" dedi.


Dün gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi ise bir vatandaşın kaymakamlık binasının önünden patpatla geçtiği görülmüş, Kaymakam Güney ise buna tepki göstermişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç