Güney: "Patpatlara cezai işlem uygulayacağız"

Kaymakam Güney yaptığı açıklamada, "Yollarda ve trafikte özellikle bunu ulaşım aracı olarak kullanan vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum. Cezai işlem uygularız. Geçtiğimiz hafta Kumru ilçesinde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli. Bu araçları tarım dışında kullanılmaması yönünde çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Dün gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi ise bir vatandaşın kaymakamlık binasının önünden patpatla geçtiği görülmüş, Kaymakam Güney ise buna tepki göstermişti.