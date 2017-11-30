Güney: “Vergi, devletimizin en büyük gelir kaynaklarından birisidir”

Verginin vatandaşların kazançları doğrultusunda adil bir şekilde sağlanan gelir olduğunu ifade eden Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, “Vergi, devletimizin en büyük gelir kaynaklarından birisi olup, kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Devlet memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve sadakatle uygulamak zorundadır. Hizmet verdiğiniz süre boyunca Türk milletinin milli, manevi, ahlaki değerlerini koruyacağınıza, kanunları milletin hizmetinde, her vatandaşımıza eşit ve tarafsız olarak uygulayacağınıza, Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Bayrağımızın üzerine yemin ederek göreve başlayan gelir uzman yardımcılarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Güney, görevlerinde başarılar diledi.

Ünye Vergi Dairesi hizmet binasında gerçekleştirilen yemin törenine Kaymakam Ümit Hüseyin Güney’in yanı sıra Ünye Vergi Dairesi Müdürü Yavuz Kalkan, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Gökhan Yeneş ve Vergi Dairesi çalışanları katıldı.