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20 Kasım 2017 12:37

Güngör Sağ başkan seçildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu Büyükşehir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği 2.

Güngör Sağ başkan seçildi

20 Kasım 2017 12:37

Olağan Genel Kurulu’nda Güngör Sağ başkan seçildi.


Karadeniz Görme Engelliler Derneği Fatsa İlçe Temsilciliği’nde gerçekleşen olağan genel kurulunda tek liste ile seçime giren Güngör Sağ, başkanlık görevine getirildi. Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan Güngör Sağ, “Tüm üyelerimize beni bu göreve seçtikleri için teşekkür ederim. Görevimizi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Sorunlarımızı, faaliyetlerimizi devamlı gündemde tutarak kulübümüzü devam ettireceğiz. Bizlere tüm Ordulu halkın desteği oluyor” diye konuştu.


Genel kurula AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar ve çok sayıda davetli katıldı.




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