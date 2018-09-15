Gurbetçi kadının organları, 3 hastaya umut oluyor

Almanya'dan Ordu'ya tatile gelen ve burada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya umut olacak.

Almanya'da yaşayan ve Ordu'ya gelen gurbetçi Fatma Baş (63), geçirdiği rahatsızlık sonrası Medical Park Ordu Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan bütün tedavilere rağmen beyin ölümü gerçekleşen kadının ailesi, duyarlı bir örnek göstererek, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Samsun'dan gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik operasyonla Fatma Baş'ın karaciğeri ve iki böbreğini, üç hastaya nakledilmek üzere aldı.

Medical Park Ordu Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mithat Yağlı, yaptığı açıklamada hastanın beyin kanaması teşhisiyle hastanelerine başvurduğunu ve yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybettiğini aktardı. Ailenin, örnek bir davranış sergileyerek, başkalarına umut olacağını ifade eden Dr. Yağlı, “Medical Park Hastanemizde ayın 11'inde yatan Fatma Baş isimli bir hastamız yapılan tüm tedavilere rağmen beyin ölümü gerçekleşmesi sonucunda aile, organları bağışlamak istedi. topluma örnek bir davranış gösterdiler. Gerçekten kendilerine büyük saygı duyuyoruz. Tüm insanlarımızın organ bağışında bulunmasını istiyoruz. Biz bunu istiyoruz ama toplumuzda maalesef zor bulabildiğimiz bir olay. Bu konuda Avrupa'da ülke olarak en son sıradayız” dedi.

Türkiye'de 40 bine yakın insan organ nakli bekliyor

Organ bağışının yükselmesi gerektiğine dikkat çeken Medical Park Ordu Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mithat Yağlı, “Bunu yükseltip çoğaltmamız lazım. Çünkü ülkemizde 40 bine yakın insanımız organ bekliyor. Ancak organ bekleyen insan organın değerini anlar, onu yaşayan bilir. Dolayısı ile Fatma Baş'ın eşine ve çocuklarına bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız geldiler, 2 böbreği ve karaciğeri organ bekleyen vatandaşlarımıza nakletmek üzere buradalar. İnşallah nakledilen insanlar da hayata tutunur ve yaşama sevincini tadarlar. En azından gözyaşlarını gülümsemeye ve mutluluğa çeviririz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İnşallah kardeşimin organları hayat kurtarır”

Fatma Baş'ın kardeşi Kaşif Korkmaz ise, tek tesellisinin başka hatalara umut olmak olduğunu belirterek, bu davranışlarında dolayı yeğenleri ile gurur duyduğunu ifade etti. Kardeş Korkmaz, şu ifadelere yer verdi:

“Onlar bu kararı çok kolay aldılar. Bana yansıttılar, ben de düşünmeden onay verdim. Çünkü bu organlara ihtiyacı olan belki de çok genç insanlar var. Onları düşünerek, can kurtaracağını düşündüğüm için, yeğenlerim ile gurur duyuyorum. Bizim Türkiye olarak bu organlara ihtiyacımız var. Bu güzel bir şey, bu sayede hayat kurtarıyoruz, hep beraber. Beyin ölümü gerçekleşmişti, organlarını bağışlamasak da zaten vefat edecekti. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra hiçbir anlamı yok. Türkiye sesimi duysun, bu organlara genç insanların ihtiyacı var. Umarım benim kardeşimin organları tuta ve bir hayat kurtarır, tek dileğim bu.”