Fındık işçisi olarak Gürcistan’dan Ünye’ye gelen 28 Gürcü vatandaşı, iddiaya göre bahçesindeki fındığı topladığı kişi tarafından dolandırılarak ücretlerinin verilmediğini söyledi. İşçiler, Burunucu Mahallesi Orkide Sokak’ta bir evin bodrum katında kalıyor.

İki gündür yaşadıkları sıkıntıları anlatan Gürcü Mamuka Okribaşvili tercüman aracılığıyla, "R.Ç isimli vatandaş bana Gürcistan’dan fındık toplamak için işçi getirmemi istedi. 1 Ağustos’ta biz buraya geldik. 4-5 gün çalıştıktan sonra ihtiyaçlarımız için çalıştığımız gün miktarınca para istedik. Getirdiği parayı bize eksik getirmişti. ‘Bundan sonra çalışacağınız paraları peşin vereceğim’ dedi. Sonrasında pazartesiydi, çarşambaydı hep bizi atlatmaya başladı. Biz yine çalıştık. Çalıştıktan sonra 9-10 bin TL getirtti. Şu anda bizlerin 9 bin 500 lira alacağımız var. Kendisine telefonla ulaşmaya çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz. Burada toplam 28 kişiyiz ve 1 ay boyunca R. Ç’in yanındaydık. Bizler çalıştığımız parayı istiyoruz" dedi.

Mağdurlardan Salome Dvalisşhvili tercümanı aracılığı ile “Bizi birkaç kere insanların yanına fındık toplamaya gönderdi. Yaptığı ise insanlardan bizim adımıza yemek parası bahanesiyle fazla para istiyordu. Bize sadece domates, yarım ekmek ve çürük üzüm getiriyordu. Evde huzursuzluk çıkarıyordu. Aç aç bizi çalıştırdılar” diye konuştu.

" ‘Dilencisiniz’ dedi"

Yaşadıklarını anlatan Salome Dvalisşhvili, "Beni kolumdan iterek ‘dilencisiniz’ dedi. Yemek bile getirmedi. Getirdiği de bir adet domates ve çürük üzüm, biraz da ekmekti. Bizim oradan ayrılıp parayı vermemek için elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.