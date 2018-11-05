Güven: “Hak ettiğimiz 3 puanı aldık”

Teknik Direktör Can Güven yaptığı açıklamada, “Deplasmanda Turgutluspor maçında son dakikada yediğimiz gol bizleri çok üzmüş ve maçı kaybetmiştik. Son 5 haftadır güzel bir çıkışımız vardı takım olarak. O mağlubiyeti hak etmedik. Hafta boyunca Halide Edip Adıvar Spor Kulübü maçına ciddi hazırlık yaptık ve bu maçı kendi sahamızda kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Rakibimizi iyi analiz ettik ve kendi saha ve seyircimiz önünde maçı kazanmasını bildik. İyi futbol oynadık ve hak ettiğimiz maçtan 3 puan aldık. Bu maçı tüm Fatsa Belediyespor taraftarlarımıza armağan ediyorum. Daha çok yanımızda olmalarını istiyorum. Bize güvensinler, yanımızda dursunlar ve desteklerini tam sağlasınlar. Bu takım daha da iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.