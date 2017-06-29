Güvercinleri ağzıyla besliyor

Dükkanı açmaya geldiğinde güvercinlerin kendisini beklediğini ifade eden Karaçuha, bunu alışkanlık haline getirdiğini belirtiyor. Yaklaşık 15 yıldır her sabah güvercinlerin kendisini kapıda karşıladığını ifade eden Karaçuha, “Ben onlara, onlar da bana alıştı. Her sabah dükkanımı açmaya geldiğimde yanıma kadar geliyorlar. Ben de hazırladığım yemleri onlara veriyorum. Onların yemesini büyük bir keyifle izliyorum" diye konuştu.

Diğer esnaf Recai Yiğit ise, “Güvercinlere çok alıştık. Her sabah onları besliyoruz. Biz kahvaltı yaparken onları da leblebi, nohut ve arpa ile besliyoruz. Güvercinler bize alıştığı için artık korkmuyorlar” dedi.