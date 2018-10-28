Haberci Gazetesi Dayanışma Gecesi

Ordu’da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesinin ‘Dayanışma Gecesi’ yapıldı.
Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesinin ‘Dayanışma Gecesi' yapıldı. Gecede siyaset, ekonomi, iş dünyasına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara ödüller verildi.
Öğretmenevinde düzenlenen programda ilk olarak onur ödülleri takdim edildi. Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Ordu Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Av.Tevfik Karabulut, Yokuşdibi Eski Belediye Başkanı Ramiz Okumuş onur ödülü alırken, Ordu Sanayi Sitesi'nin yarım asırlık motor ustası olan ve bir süre önce vefat eden Celil Türünk'ün ödülünü ise oğlu İlyas Türünk aldı.
Gecede verilen diğer ödüller şöyle:
“Yılın İdarecisi: Şevki Yılmaz (Gülyalı Milli Eğitim Müdürü)
Yılın Eğitim Kurumları: Ulubey Şehit Mithat Eren İlkokulu, Perşembe Cumhuriyet İlkokulu
Yılın Doktorları: Doç. Dr. Ali Ümit Yener (Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı), Uzm.Dr. Nuri Yüzgül (Nöroloji Uzmanı)
Yılın Yazarları: Gürsel Yıldırım, Erdinç Yılmaz
Yılın Projesi: Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Merkezi
Yılın Yöneticisi: Ümit Yaşar Kışla (Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş), Ömer Aksu (Altınordu Belediyesi)
Yılın Sendikası: Hak-İş
Yılın İş Kadını: Sena Yöntem
Yılın Hemşiresi: Nazan Çiçek
Yılın Personeli: Nurşen Sevinç
Yılın Sivil Toplum Örgütü: Ordu Kent Yapı Koop.
Yılın Rent A Car'ı: M.Tolga Türkyılmaz
Yılın İşletmesi: Öz Antep Restaurant
Yılın İş Adamı:Ertuğrul Koç, Fatih Yılmaz
Yılın Servisi: Aykar Oto
Yılın Meslek Kuruluşu: Ordu İnşaat Mühendisleri Odası
Yılın Erkek Kuaförü: Ferda Yüksel
Yılın İşletmesi: Körfez Köfte
Yılın Toplu Taşıma Koop: Ordu Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Koop.
Yılın Kurumu: Ordu-Giresun Doğalgaz Dağıtım
Yılın Hizmet Ödülü: Ejder Göksun, Volkan Yeşilyurt
Yılın İş Güvenliği Uzmanı: Ertan Uzunçakmak.”