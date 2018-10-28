Haberci Gazetesi Dayanışma Gecesi

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesinin ‘Dayanışma Gecesi' yapıldı. Gecede siyaset, ekonomi, iş dünyasına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara ödüller verildi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda ilk olarak onur ödülleri takdim edildi. Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Ordu Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Av.Tevfik Karabulut, Yokuşdibi Eski Belediye Başkanı Ramiz Okumuş onur ödülü alırken, Ordu Sanayi Sitesi'nin yarım asırlık motor ustası olan ve bir süre önce vefat eden Celil Türünk'ün ödülünü ise oğlu İlyas Türünk aldı.

Gecede verilen diğer ödüller şöyle:

“Yılın İdarecisi: Şevki Yılmaz (Gülyalı Milli Eğitim Müdürü)

Yılın Eğitim Kurumları: Ulubey Şehit Mithat Eren İlkokulu, Perşembe Cumhuriyet İlkokulu

Yılın Doktorları: Doç. Dr. Ali Ümit Yener (Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı), Uzm.Dr. Nuri Yüzgül (Nöroloji Uzmanı)

Yılın Yazarları: Gürsel Yıldırım, Erdinç Yılmaz

Yılın Projesi: Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Merkezi

Yılın Yöneticisi: Ümit Yaşar Kışla (Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş), Ömer Aksu (Altınordu Belediyesi)

Yılın Sendikası: Hak-İş

Yılın İş Kadını: Sena Yöntem

Yılın Hemşiresi: Nazan Çiçek

Yılın Personeli: Nurşen Sevinç

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Ordu Kent Yapı Koop.

Yılın Rent A Car'ı: M.Tolga Türkyılmaz

Yılın İşletmesi: Öz Antep Restaurant

Yılın İş Adamı:Ertuğrul Koç, Fatih Yılmaz

Yılın Servisi: Aykar Oto

Yılın Meslek Kuruluşu: Ordu İnşaat Mühendisleri Odası

Yılın Erkek Kuaförü: Ferda Yüksel

Yılın İşletmesi: Körfez Köfte

Yılın Toplu Taşıma Koop: Ordu Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Koop.

Yılın Kurumu: Ordu-Giresun Doğalgaz Dağıtım

Yılın Hizmet Ödülü: Ejder Göksun, Volkan Yeşilyurt

Yılın İş Güvenliği Uzmanı: Ertan Uzunçakmak.”