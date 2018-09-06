Hacılar, kutsal topraklardan dönmeye başladı

Ordu-Giresun Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinin çıkış kapısı önünde kendilerini bekleyen yakınlarıyla buluşan hacılar, duygusal anlar yaşadı. Hacca giden akrabalarını ellerinde çiçeklerle bekleyen yakınları, adeta izdiham oluşturdu. Ordu’dan 6 Ağustos tarihinde hacca uğurlanan toplam 675 vatandaş, ibadetlerini yerine getirdikten sonra memleketlerine sağ salim ulaştı.

Hac vazifesini yerine getirenleri havalimanında karşılayan Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu’dan toplam 675 vatandaşın hacca uğurlandığını hatırlattı. Öztürk, “Ayın 6’sında gönderdiğimiz hacı kafilemiz, bugün dönüyorlar inşallah. Hacılarımızdan bu sene hamdolsun ki kaybımız olmadı, hepsi sağ salim dönüyor. Bir hacımız hastanede, o da inşallah diğer kafileler ile birlikte dönecek. Hacılarımızı inşallah sevinçle karşılıyoruz” dedi.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk ayrıca, hacca gitmek için yaklaşık 2 milyon insanın sırada beklediğini de kaydetti.

Hac farizasını tamamlayan ve havalimanında açıklamalarda bulunan hacılar ise kutsal topraklarda yaşadıkları duyguyu anlatamadıklarını belirterek, imkanı olan herkesin gitmesi gerektiğini kaydetti. Bazı hacılar gözyaşları içinde sevdiklerine sarılırken, akıllarının kutsal topraklarda kaldığını kaydetti.