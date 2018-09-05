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05 Eylül 2018 14:15

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu’da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

05 Eylül 2018 14:15


Kaza, Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun’dan Giresun istikametine giden Bülent Erdinç’in kullandığı 35 REB 11 plakalı hafif ticari araç, Gülyalı ilçesi Ordu-Giresun Havalimanı mevkinde su kanalına düştü. Su kanalındaki taş duvara çarpması sonucu ağır hasar alan araçta bulunan Şeref Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Bülent ve Onur Erdinç ile Berkcan Çetin yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, 112 acil servis ekiplerince şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Berkcan Çetin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.


Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.




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