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10 Temmuz 2018 10:02

Hafriyat atıkları ile çevreyi kirletenler uyarıldı

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mahallelerde çevreye gelişi güzel atılan hafriyat ve kalorifer küllerini toplamaya devam ederken uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulanacağını bildirildi.

Hafriyat atıkları ile çevreyi kirletenler uyarıldı

10 Temmuz 2018 10:02


Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin Konakbaşı Mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi çevresine izinsiz ve kontrolsüz şekilde atılan hafriyat atıklarını tespit ettiler.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesi çevresinde yoğun olarak gözlemlenen inşaat atıklarının aşırı görüntü kirliliği oluşturduğunu belirterek, “Bu konuda özellikle inşaat sahiplerinin inşaat atıklarını etrafa atmaları hoş olmayan bir durum. Çevreyi kirletmenin 2872 sayılı çevre kanununa göre ağır cezaları var, bu konuda söz konusu ilgililerin mağduriyet yaşamamaları için Büyükşehir Belediyesi’nin Evkaf Mahallesi’ndeki hafriyat döküm sahasını kullanmaları gerekmektedir. Temiz bir Fatsa için herkesin duyarlı olması gerekmektedir. Bu konuda Belediyemizi aramaları durumunda biz bu atıkları döküm bedeli ile alma konusunda yardımcı oluyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen yine de çevreyi kirletenler tespit edilirse ekiplerimiz cezai işlem uygulayacak” diye konuştu.




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