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17 Haziran 2017 23:54

Hakkari şehidinin naaşı memleketi Ordu’ya getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken’in cenazesi, memleketi Ordu’ya getirildi.

Hakkari şehidinin naaşı memleketi Ordu’ya getirildi

17 Haziran 2017 23:54


Ordu-Giresun Havalimanı’nda düzenlenen şehidi karşılama töreninde anne Esma ve baba Alaattin Tiken ile yakınları gözyaşı döktü. Askeri uçakla havalimanına getirilen 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşındı. Bu sırada uçağın yanına gelen acılı anne ile babaya Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ile Nurettin Canikli de eşlik etti. Ayakta durmakta zorluk çeken baba Tekin’i, Kurtulmuş ve Canikli kollarına girerek teskin etti.


Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken’in naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti Çatalpınar ilçesinde kılınacak namazın ardından Ortaköy Mahallesi’nde toprağa verilecek.




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