Halı sahada ölümden döndü

Ordu'da halı sahada futboloynarken kalp krizi geçiren 23 yaşındaki genç, by-pass ameliyatıyla hayata yeniden tutundu.

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan ve arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken aniden fenalaşan 23 yaşındaki Cengiz Yalın'ın, şiddetli göğüs ağrısıyla beraber nefes almadan zorluk ve ellerinde uyuşmalar başladı. Arkadaşları tarafından en yakın hastaneye götürülen Yalın'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca Medical Park Ordu Hastanesine getirildi.

Hastaya müdahale eden KVC Klinik Direktörü Doç. Dr. Ali Ümit Yener, “Hastamızın yapılan ilk müdahale sonrası anjiyoya alındı. Anjiyoda Cengiz Yalın'ın kalbin sol tarafını besleyen ana damarının çok ciddi seviyede tıkandığı tespit edildi. Durumun aciliyeti yaşamla ölüm arasındaki yarım saate bağlı hale gelmişti. Hasta biraz daha gecikmiş olsa müdahale imkânı bulmak mümkün olmayabilirdi. Acilen ameliyata aldık ve gerçekleştirdiğimiz by-pass ile yeni bir damar oluşturarak kalbin beslenmesini sağladık. İki gün boyunca yoğun bakımda tuttuğumuz genç hastamız, sağlıklı bir hayata dönmüş oldu” dedi.

“18 yaşındaki kuzenim kalpten gitti”

Ölümden dönen Cengiz Yalın da yaşadıklarını şöyle anlattı: “Top oynamak bizim en büyük eğlencemiz. Arkadaşlarla sık sık maça gideriz. En son gittiğim maça başladığım dakikalarda hiçbir sıkıntı hissetmedim fakat yarılarına doğru nefesim tıkanınca koşmaktan olduğunu sandım. Sonrasında ellerimde uyuşma ve göğsümde ağrı hissettim ve yere yığıldım. Ölüyorum sandım.”

23 yaşındaki genç kalp sağlığının önemine dikkat çekerek, “Kalp hastalığı ailemizde genetik. Amcalarım kalp hastası ve 18 yaşında bir kuzenim kalp krizinden öldü. Yaş kaç olursa olsun kontrollerinizi yaptırın çünkü kalp hastalığının yaşı olmadığını daha iyi anladım. Yeniden hayata tutunmamı ve sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktorum Ali Ümit Yener'e minnettarım. Pozitif enerjisi ve güler yüzüyle elinden geleni yaptı. Bana güven verdi. Tüm hastane personeli aynı şekilde ilgi ve alakalarını hiç eksik etmediler. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.