Halit Tomakin: “Tavan ile tabanı buluşturacağız”

Uğur Çelenk'in yerel seçimlerde aday adayı olmak üzere istifa etmesinin ardından boşalan AK Parti Ordu İl Başkanlığına getirilen Halit Tomakin, yaptığı açıklamada teşkilatta birlik ve beraberliği tesis etmek üzere göreve getirildiğine dikkat çekti. Tomakin, “Birlik ve beraberliği tesis etmek için görevimizin başındayız. Bundan sonra ayrı yöne bakanlar, ihtilaflı olanlar ya da dışlanmışlık duygusuna kapılmış insanların gönüllerini almak, tavan ile tabanı birleştirmek üzere çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Tomakin, AK Parti'nin 2002 ruhunu yeniden kazandırmak istediklerini de vurgulayarak, “Özellikle kardeşler topluluğu olan bir teşkilat oluşturmak için kolları sıvadık” ifadelerini kullandı.

Tomakin, İl Yönetim Kurulu ile birkaç ilçe yönetiminin değişeceğini, hazırlanan listelerin hafta başında Genel Merkeze sunulacağını sözlerine ekledi.