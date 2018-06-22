Hamarat: "Ünye için hayata geçecek projelerimiz var"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde basınla bir araya geldi. Hamarat, "Aday olmadığımız halde Ordu, Ünye meselelerini konuşmak basınla hep bir araya geliyoruz. AK Parti Genel Merkezinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla Ordu’yla, Ünye’yle ilgileniyorum. Hastane sorunumuz vardı, çözüldü. Çevre yolu sorunumuz vardı, Karadeniz’in en güzel çevre yolu oldu. Ünye her zaman projeleriyle farkını gösteriyor" dedi.

"Ünye için hayata geçecek projeler var"

Memleketinde yapılan yatırımlardan sonra, gerçekleştirilecek projeleri söyleyen Mustafa Hamarat, "Şimdi İç Anadolu bağlantı yolu, limanın genişletilmesi asıl konularımız oldu. Bugün limanla ilgili mini bir toplantı yaptım. 24 Haziran seçimi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kalan yarısını tamamlayacak ve anayasa değişikliğini yürürlüğe koyacak. Muhalefet eski sisteme döneceğiz, diyordu. Bugün onlar da bu sistemin kalacağını söylüyorlar. Türkiye için uygun sistem olduğuna herhalde kanaat getirdiler. Türkiye için yaptığımız bu değişikliklerin de herkes tarafından kabul görmesi bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.