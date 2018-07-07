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07 Temmuz 2018 16:20

Hanımların yeni gözdesi alçıdan kapı süsleri

Ordu’da bayanların elinde hayat bulan alçıdan kapı süsleri kolay yapılışı ve görselliğiyle dikkat çekiyor.

Hanımların yeni gözdesi alçıdan kapı süsleri

07 Temmuz 2018 16:20


Ev hanımları ve çalışan bayanların boş zamanlarını değerlendirmek için yaptığı kapı süslerinin maliyeti 5 TL’yi geçmiyor.


Günün verdiği stresi ve yorgunluğu üzerinden atmanın en güzel yolunun bir şeylerle meşgul olmak olduğunu belirten Armağan Önder, kapı süslerinin zamanı değerlendirmenin en güzel yollarından birisi olduğunu söyledi.


Kapı süslerinin kişi için güzel bir hobi olduğunu ifade eden Önder, “Zamanı değerlendirmenin en güzel yollarındandır. Çok az maliyetle bir birinden güzel kapı süsleri ortaya çıktıkça, hem zamanı güzel değerlendirmiş oluyor hem de el becerimiz biraz daha gelişiyor” dedi.


Önder, alçıdan kapı süslerinin istenildiğinde kişiye ek gelir sağlayabileceğini sözlerine ekledi.




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