Harçlıklarını dert dinleyerek kazanıyorlar

İnönü Caddesi’nde küçük bir levha ile vatandaşların 1 TL’ye dertlerini dinleyen gençler, hem para kazanıyor, hem de okul harçlıklarını biriktiriyor. Dertli vatandaşların dertlerine ortak olduklarını ifade eden Alperen Bars, “Yoğun geçen ders yılının ardından tatilde de para kazanmak istedik arkadaşlarımızla. Kentin işlek caddelerinde küçük br tabelaya ’dert dinlenir’ diye yazdık ve Fatsalıların da bu fikrimiz ilgisini çekti. Gelip dertlerini anlatıyorlar ve bizler de onları can kulağı ile dinliyoruz. Hem para kazanıyoruz, hem de dertlerine ortak oluyoruz. Yaz ayı boyunca işlek caddelerde olacağız” dedi.

Lise son sınıf öğrencisi olduklarını belirten Fatih Akya ise, “Bu fikrimizi internette araştırmalar yaparken bulduk. Gerçekten çok anlamlı bir işi gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Genelde orta yaş grubu insanların ekonomik ve ailesel sebeplerini dinliyoruz. Bizler onları dinlerken fikir alış verişinde bulunarak destek vermeye çalışıyoruz. Ortalama bir kişiye 10 dakika süre tanıyoruz, karşılığında ise 1 TL ücret alıyoruz” diye konuştu.

Fatsalı vatandaşlar, öğrencilerin bu güzel fikirlerini desteklediklerini belirterek, hem dertlerimizi anlatıyoruz, hem de biraz rahatlıyoruz” dediler.