Harçlıklarıyla yem alıp sokak hayvanlarını beslediler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri geçen yıl başlattıkları "Sokak Dostlarımızı Besleyelim Yardım Kampanyası" kapsamında oluşturdukları sınıf kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarıyla yiyecek alıp sokak hayvanlarını beslediler.

Geçen yıl okul öğrencileri tarafından başlatılan kampanyada bu yıl devam etti. İlçede hayvansever vatandaşlar tarafından yerleştirilen yem kaplarına aldıkları yemler ilave ettiler.

Geçen yıl bu kampanyayı başlattıklarını ifade eden Okul Müdürü Fatih Kömür yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz bu yılda kampanyaya devam edeceklerini ifade ettiler. Ben de çok duygulandım ve gerekli desteği hemen sağlayarak sokakta hayvanlarımızla öğrencilerimizi buluşturduk. Geçen yıl kampanyada başarılı olmuştuk bu yılda bunu uyguladık. Sokak hayvanları için Fatsa'da yem koyulan kaplara ulaşarak oraya aldığımız yemleri ilave ettik. Öğrencilerimiz sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları gerçekten çok duygulandırıcı bir durum” dedi.