Hasat öncesi fındık üreticilerine eğitim verildi

Sahil kesimlerinde belirlenen hasat tarihi olan 28 Temmuz öncesi Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde çalışan Ziraat Mühendisi Özgür Beşlioğlu, ’Fındıkta Hasat, Depolama ve Aflatoksin Oluşumunun Engellenmesi’ konulu sunum yaptı. Sunumda ana başlıklar; hasat tarihi, hasat olum kriterleri, hasat sırasında dikkat edilecek hususlar, erken hasatın sakıncaları, hasat yöntemleri ve aflatoksinden korunma olarak işlendi.

Hasat tarihlerinin sahil kesimlerinde 28 Temmuz, 250m - 500m rakımlar arasında 8 Ağustos olarak belirlendiği belirten Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde çalışan Ziraat Mühendisi Özgür Beşlioğlu, "Genelde gurbetçilerin izin tarihlerine ayak uydurmak için erkenden hasata başladığı oluyor, bunu gören diğer çiftçilerimiz de hasata başlıyor. Bir hafta bile erken hasat etmek ürünün kalitesi ve tadında büyük farklar oluşturuyor. Zurufları kızarmamış, rengi yeşil olan fındıklar toplanmamalı” dedi.

Daldan toplamak sakıncalı

Fındık toplama konusunda doğru bilinen yanlışları aktaran Beşlioğlu, “Fındıkların en az yüzde 50’si yere dökülmeden toplamaya başlamamak gerekir. Meyve olgunlaştığında fizyolojik olarak ağaç onu bünyesinden atar. Bu nedenle daldan kopararak toplanan fındıklar tam olgunlaşmadığı gibi seneye oluşacak meyvenin erkek çiçekleri ve sürgünleri zarar görüyor" şeklinde konuştu.

Fındığın gelecek senenin meyvelerini bu seneden dallarında barındırdığını belirten Beşlioğlu yevmiyeli çalışan işçilerin özensiz toplamaları sonucu gelecek yılın verimini düşüreceğini belirterek, “Daldan toplanan fındık daha çok zaman aldığı gibi yüzde 40 oranında işçi maliyetini artırıyor üstelik daldaki fındık bu maliyeti karşılamıyor. Bu nedenle yerden toplananları toplayın, daldakilere dokunmayın. Fındıkların doldurulduğu çuvallar da büyük önem taşıyor. Naylon çuvallar hava almıyor, üstelik toplanan fındık aynı gün içerisinde harmana götürülmeli iken günlerce bu çuvallarla bekletildiği oluyor. Bu ise küflenme ve çürümenin yanı sıra aflatoksin oluşumuna sebebiyet veriyor. Naylondan yapılmış herhangi bir çuval çeşidi kesinlikle kullanılmamalıdır. Jüt çuval ya da file çuval kullanılmalıdır" diye konuştu.

"Aflatoksin kanser sebebidir"

Aflatoksinin sadece bir bitki hastalığı olmadığını belirten Beşlioğlu, “Aflatoksin kısırlık yapabildiği gibi en tehlikeli kanserlere de sebebiyet verir. Bunlardan en çok görüleni karaciğer, kolon ve böbrek kanserleridir. Aflatoksin sıcağı ve nemi sever. Fındık toplandıktan hemen sonra kurutulmalı ve nem oranı yüzde 5 civarına çekilmelidir. Hiçbir şekilde hava almayan naylon çuval, naylon branda altında kalmamalıdır" dedi.

Sunum sonrası Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ferda Yıldırım, çiftçilerle sohbet edip sorularını cevaplandırarak, katılımın az olmasından dert yandı.