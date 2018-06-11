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11 Haziran 2018 12:57

Hastalıkta ve sağlıkta

Ordu’da 48 yıllık evli Necati-Fikriye Çelik çifti, ‘hastalıkta ve sağlıkta’ sözünü tutarak Medical Park Ordu Hastanesi’nde aynı gün ameliyat oldu.

Hastalıkta ve sağlıkta

11 Haziran 2018 12:57

Doç. Dr. Ali Ümit Yener’in başarılı operasyonlarıyla Necati Çelik kalp hastalığından, Fikriye Çelik ise varislerinden kurtuldu.


Ordu’da yaşayan 64 yaşındaki Necati Çelik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinde kalp hastalığı tanısı ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ümit Yener hastayı muayene etti. Yapılan detaylı işlemler sonucunda ise 3 kalp damarının tıkalı olduğu saptandı. Eşinin tetkikleri devam ederken kendisinin de şikâyetlerini kontrol ettirmek isteyen Fikriye Çelik’in de ileri evre venöz yetmezliği (toplar damar kan akımını düzenleyen kapakların bozukluğuna bağlı oluşan bir hastalık) olduğu saptandı Doç. Dr. Ali Ümit Yener tarafından aynı gün ameliyata alınan Necati Bey ve Fikriye Hanım başarılı geçen operasyonlar sonrası sağlıklı bir şekilde evlerine döndü.



Çalışan kalbe 3 damar bypass


Başarılı operasyonlarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ali Ümit Yener şöyle konuştu: "Yaptığımız anjiyo sonucu Necati beyin durumunun ciddi olduğunu gördük. 3 kalp damarında yüksek oranda darlık tespit ettik. Çalışan kalpte koroner bypass tekniği denilen yöntemle kalbin 3 farklı damarına kalbi durdurmadan bypass yaptık. Çalışan kalbe bypass uygulamak hem daha az risk taşımakta hem de ameliyat sonrası hastanın daha hızlı toparlanmasına imkan tanımaktadır. Necati beyin ameliyatının hemen ardından uzun zamandır varislerinden şikâyetçi olan ileri derecede venöz yetmezlik saptanan eşi Fikriye hanımın varislerine lazer tedavisi uyguladık. Parmak kalınlığına ulaşmış damarları uyguladığımız tedavi sonrası normal bir hale ve görüntüye kavuştu. Çiftimizi mutlu bir şekilde taburcu ettik."



“Yeniden doğmuş gibiyiz”


Yaşadıkları rahatsızlıkların ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Necati ve Fikriye Çelik çifti de duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Ali Ümit Yener’in gerçekleştirdiği başarılı ameliyatları çok duyduk. Biz de eşimle tereddüt etmeden kendimizi önce Allah’a sonra doktorumuza teslim ettik. Benim 3 kalp damarım yenilendi, eşim de varislerinden kurtuldu. Kendimizi yeniden doğmuş gibi hissediyoruz.”




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