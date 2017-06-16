Hastane çalışanları iftarda buluştu

Medical Park Ordu Hastanesi tarafından, bir restoranda gerçekleşen iftar programına Genel Müdür Halil İbrahim Çalış, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ulvi Güney, Başhekim Göksel Şahin, Mesul Müdürü Mehmet Sağra, kurucu ortakları, doktorlar, hemşireler ve çalışanları katıldı. Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış iftar öncesi yaptığı konuşmasında, “Hepimizi bir arada görmek beni çok mutlu etti. Öncelikle bir Ordulu olarak bu ailenin bir arada olmasına vesile olan hastanemizin kurucu ortakları Sayın Dr. Mehmet Sağra, Sayın Adnan Enginyurt, Sayın Dr. Fatih Bostancı, Sayın Levent Karlıbel, Sayın Dr. Mürvet Kırca Bulut’a ve ayrıca Medical Park Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Ordu’nun en kalabalık ailesinin bir ferdi olmak beni her zaman için çok mutlu etmiştir. Nice iftar yemeği organizasyonlarında buluşmak dileğiyle” diye konuştu.