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27 Şubat 2018 13:42

Hatipoğlu: “Namaz dinimizin direğidir”

Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, “Namaz dinimizin direğidir” dedi.

Hatipoğlu: “Namaz dinimizin direğidir”

27 Şubat 2018 13:42


Üniport Alışveriş Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Hatipoğlu, Hz. Muhammed’in hayatından kesitler anlatarak, hoşgörü ve sevgi mesajları verdi. Yoğun bir kalabalığa konuşan Hatipoğlu, "Bizler önce kulluk görevlerimiz olan ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Namaz dinimizin direğidir. Gösteriş, kibir, insanları küçük görme olduğu zaman yapılan ibadetin de bir kıymeti yoktur" diye konuştu.


Program sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na, Ünye’yi simgeleyen plaket verdi.




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