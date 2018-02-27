Hatipoğlu: “Namaz dinimizin direğidir”

Üniport Alışveriş Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Hatipoğlu, Hz. Muhammed’in hayatından kesitler anlatarak, hoşgörü ve sevgi mesajları verdi. Yoğun bir kalabalığa konuşan Hatipoğlu, "Bizler önce kulluk görevlerimiz olan ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Namaz dinimizin direğidir. Gösteriş, kibir, insanları küçük görme olduğu zaman yapılan ibadetin de bir kıymeti yoktur" diye konuştu.

Program sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na, Ünye’yi simgeleyen plaket verdi.