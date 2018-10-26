Hava soğudu, vatandaş sobacıların yolunu tuttu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sobacılar havanın soğumasıyla birlikte işlerinde hareketlilik başladığını açıkladı.

Geçen yıla oranla soba fiyatlarına yüzde 10 zam geldiğini belirten sobacılar, işlerindeki hareketlilikten memnun olduklarını söyledi. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte soğuk havalarda soba ile ısınmak isteyen ve mevcut borularını değiştirmek isteyenler sobacılara giderek soba ve borularını almaya başladı.

Fatsalı sobacılardan İbrahim Uysal, “Satışlarımız başladı ve işlerimizdeki hareket bizleri şu an için sevindiriyor. Bölgemizde en çok kuzine dediğimiz sobalar satılıyor. Fiyatları ise 150 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Halkımız kırsal kesimde sobayı kullanıyor ve satışlarımızı bu kesime daha çok yapıyoruz. İlçemizde artık doğalgaz var ve bizlerin işini yüzde 30 oranında etkiledi. Fakat kırsal kesimde doğalgaz olmadığı için soba satışlarımızı burada yaşayan insanlara yapıyoruz” dedi.

Kuzineler 400 TL, kovalı sobalar 500 TL'den başlıyor. Soba boruları da tanesi 10 TL'den satışa sunuluyor.