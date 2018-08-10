Hayalini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti

3 sene önce emekli olan ve tek hayali köye yerleşmek olan Sekmen’in cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Ordu’da 3 gündür etkili olan yağışlar sonrası kentin birçok bölgesinde heyelan ve göçük meydana geldi. İkizce ilçesine bağlı Aşağı Seğmenli Mahallesi’nde de dün akşamüstü meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan evli ve 3 çocuk babası 56 yaşındaki Bayram Sekmen’in toprak altından cansız bedeni çıkartılmıştı. Emekli olan ve tek hayali köyünde yaptırdığı evde yaşamak olan Sekmen, hayalini yaşayamadan hayata veda etti.

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Bayram Sekmen’in oğlu Mehmet Sekmen, “Başka bir köyde fındık bahçemiz var, oradan geldik ve yağmur başladı. Arabayla aşağı gelip park ettik. Sonra yollarda su taşması vardı. Babamla birlikte onlar tamir ettik eve geçtik. Babam kuru odun almaya gitti. O sırada annem ‘Göçük var’ diye bağırdı. Babam o sırada evimizin karşısındaki bahçeye su geldiğini görüyor ve oraya gidiyor. Oraya geçerken, 200 metre yukarıdan büyük bir heyelan geldi. Babamı alıp götürmüş. Sonra her yeri aradık, dereleri aradık ama bulamadık. Sonra bütün ekiplere haber verdik ve onlar da bir süre geldi. Bir süre sonra yapılan çalışmalar neticesinde babamı ayağını dala takılmış şekilde buldular, vefat etmişti” dedi.

"Tek hayali köye yaşamaktı"

Babasının tek hayalinin köyüne yaptırdığı evinde yaşamak olduğunu aktaran Mehmet Sekmen, “Babam İstanbul’da emekli oldu 3 sene önce. Hayali, bir ev yapıp köye yerleşmekti. Onun hayalini gerçekleştirip, bu sene evine geçmişti. Burada da köy işleri işle uğraşıyordu” ifadelerini kullandı.

Ünye Devlet Hastanesinde otopsisi yapılan Bayram Sekmen için, bugün Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ile Ergün Taşcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile birlikte Sekmen ailesinin evine ziyarette bulundu.

Sekmen’in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.