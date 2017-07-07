Hayırseverden örnek davranış

Altınordu’da yaşayan Cevat Aksoy isimli vatandaş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için aldığı tekerlekli sandalyeleri Altınordu Belediyesine teslim etti. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen kişilere, düzenlenen etkinlikle tekerlekli sandalyeleri hediye edildi. Altınordu Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, meclis üyeleri, araçların alınmasını sağlayan hayırsever vatandaş Cevat Aksoy ve eşi katıldı.

Gerçekleşen tekerlekli sandalye verme etkinliğine katılan ve bir konuşma yapan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, hayırsever vatandaş tarafından yapılan hizmetin önemine vurgu yaptı. Vatandaşların ihtiyaç sahiplerine yaptığı katkıların toplum için önemli olduğunu ifade eden Erten, “Gerçekten burada çok güzel bir hizmet yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları ilave katkılar, hizmetin daha etkin ve daha verimli olmasında olanak sağlıyor. Bu değerli hizmetleri yapan hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Bu konuda belediyemizi de tebrik ediyorum. İnşallah bu çalışma örnek olur ve çoğalarak devam eder” dedi.

Hayırseverlere teşekkür

Programa katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise konuşmasında hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü vazifesi kurduklarını belirtti. Bu tür etkinlikleri farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını dile getiren Başkan Tekintaş, “Cevat abiye ve eşi hanımefendiye teşekkür ediyorum. Onlar her yıl bize engelli araçlarından mutlaka katkıda buluyorlar. Bizde ihtiyacı olan veya değişim ihtiyacı olan, problemli olanlardan tespit ettiğimiz ailelere bu teslimleri gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliği yapmamızdaki maksat bir yandan farkındalık oluşturmak diğer taraftan da hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturabilmek” diye konuştu.

Aksoy: “Hepimiz engelli adayıyız”

Tekerlekli sandalyelerin alınmasını sağlayan Cevat Aksoy da herkesin bir engelli adayı olduğunu vurguladı. Bu tür yardımları tekrar yapmak istediklerini dile getiren Aksoy, “Her birimiz engelli adayıyız. Ne olacağımız belli değil. Helalı hoş olsun diyorum devamını yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalyelere kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren ailelerde hayır yapan kişilere teşekkürlerini ilettiler.