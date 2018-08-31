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31 Ağustos 2018 15:56

Hayvan şiddetine, buzağıya saz çalarak dikkat çekti

Ordulu yöresel sanatçı Erol Aydoğan, son zamanlarda hayvanlara yönelik artan şiddete, buzağıya bağlama ile “Melet Horonu” isimli parçayı söyleyerek dikkat çekti.

Hayvan şiddetine, buzağıya saz çalarak dikkat çekti

31 Ağustos 2018 15:56


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü sanatçısı da olan Erol Aydoğan, Karadeniz konserleri kapsamında memleketi olan Ordu’nun Mesudiye ilçesine geldi. Hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekmek için burada bir ahırda bulunan buzağıya bağlama eşliğinde “Melet Horonu” seslendiren Aydoğan, görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Çekilen görüntülerde yöresel sanatçının bağlama eşliğinde seslendirdiği parçayı dinleyen buzağının da heyecanlanıp yerinde duramadığı görüldü. Aydoğan’ın paylaştığı bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.




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