Hazar Karadeniz ülkeleri karate şampiyonası Ordu’da yapılacak

Şaha, Fatsa’da 31 Ağustos-2 Eylül 2018 tarihinde 2 bin sporcunun katılımıyla Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasının yapılacağını ifade etti.

Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Genel Menejeri Hikmet Şaha, “Bu organizasyonu Fatsa Belediyemizin ana sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Organizasyona yaklaşık 2 bin sporcunun katılımını hedefliyoruz. Gerekli olan görüşmeleri ilgili kurumlarla yapıyoruz. Ordu Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile görüştük, destek verebileceğini söyledi. Fatsa Kaymakamımız aynı şekilde. Tabii biz bunu Fatsa Belediyemizin ana sponsorluğunda yapacağımız için Fatsa Belediye Başkanımız ile de görüşerek gerekli olan desteği aldıktan sonra 31 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında bu karate Şampiyonası yapılması için önümüz açıldı ve artık start verme zamanı geldi. Organizasyona İran, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ülkelerinden sporcular katılacak. 80 hakem, 30 organizasyon görevlisi ve Türkiye Karate Milli Takım Sporcuları da bu şampiyona organizasyonunda Fatsa ilçemizde olacaklar. Fatsa ilçemizi seçmemizin nedeni Karate Federasyonu Ordu İl Temsilciliğimizin burada olması ve bu organizasyon için çok büyük mücadele sarf etmesi. Fatsa Belediyemizin bu işe sıcak baktığını söyledikten sonra biz okları buraya yönlendirdik ve çalışmalarımızı Ordu ilinin üzerine yoğunlaştırdık” dedi.