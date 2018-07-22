Hedef uluslararası triatlon

Toplamda 350 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda 9 kategoride erkekler, 3 kategoride bayanlar yarıştı.

"Hedefimiz uluslararası triatlon"

Ödül töreninde konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Türkiye’de gelecek sene gerçekleşecek olan triatlon yarışlarını uluslararası düzeyde yapmayı planlıyoruz. Karadeniz’in en güzel ilçelerinden birisi olan Ünye’nin güzel misafirperverliği dolayısıyla ve Ünye Belediyesinin ev sahipliğinden dolayı ayrıca mutluyuz. Sporun yaşı yoktur. Başaramam diyen sporcu da yoktur. İyi bir mücadelenin spora zor olmayacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

"Her sporun destekçisi olacağım"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, "Ünye’de spora ve sporcularımızın her zaman destekçisi olacak, başarıya giden yolda sporcularımıza her türlü imkanı sağlayacağız. Bugün Ünye ilçemizde iki gün boyunca yüzmede, bisiklette ve koşuda düzenlenen yarışlarda mücadeleci ruhla sergilenen sporun aslında hayatımızda bir başarının nasıl gerçekleştiğini görmemizi sağlamıştır. Ben bugün 35 yaş üstü bütün yarışmacı arkadaşlarımızın bu sıcak havada sporun önemini göstererek ettikleri mücadeleyi tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda ise daha kapsamlı spor etkinlikleri için desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yaş grupları

Erkek Male 19-24 kategorisinde; Caner Algün, Erol Can Yaraş, F. Muhammet Akgöl.

Male 25-29 kategorisinde; Volkan Baysal, Mert Arslan, Kemal Yatkın. Male 30-34 kategorisinde; Barış İlhan, Duygun Yurteri, Latif Umut Yılmazi, Emre Yazıcı

Male 35-39 kategorisinde; Emre Taşcan, Burak Karacık, Neşet Özgür. Male 40-44 kategorisinde; Oleg Astanin, Hakan Alp, Fatih Topçu.

Male 45-49 kategorisinde;Mehmet Kerim Çakmak, Murat Kırdı, Ozan Tuna.

Male 50-54 kategorisinde; Kerem Ömer Ertan, Zekai Alptekin Tan, Timur Dikbayır.

Male 55-59 kategorisinde; Adnan Erim, Male 65-100 kategorisinde Ali Bıdı oldu.

Yaş grupları kadın kategorisinde ise, 19-29 Female kategorisinde; Aslı Simay Yazıcı.

Female 30-39 kategorisinde; Elena Salmina, Coraline Chapatte, Ayla Parmakçı.

Female 40-49 kategorisinde; M. Suna Küçükçınar, Selen Eryüce oldu.

Program sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programa ayrıca Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, spor severler ve vatandaşlar katıldı.