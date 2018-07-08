Hediye ninenin şemsiye üzerine açtığı tezgahta rengarenk hediyelikleri

Altınordu ilçesi Fidangör Caddesi üzerinde açtığı şemsiye üzerinde el emeği göz nuru yazma ve şallarını satan 63 yaşındaki Hediye Özdemir, biriktirdiği para ile torunlarına hediyeler alıyor. 4 çocuk ve 6 torun sahibi olan Hediye nine, boş durmak yerine hediyelik eşyalar yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Hediye Özdemir, yaptığı rengarenk ve süslenmiş yazma ve şallarını 40 ile 80 TL arasında, lifleri ise 10 TL’ye sattığını belirtti. Özellikle yaz dönemlerinde daha çok tezgah açıp satış gerçekleştirdiğini ve bu dönemde işlerin daha yoğun olduğunu aktaran Özdemir, yabancı turistlerin de bu tür hediyelik eşyalara ilgi duyduğunu aktardı. Genç kızların çeyizlerini süsleyen hediyelik eşyalar da yaptığını ifade eden Özdemir, “Bu iş evde boş durmaktan iyidir. Benim için yazma ve şallara oya yapmak terapi gibi geliyor. Bunları yapıp satarak ben mutlu oluyorum. Kazandığım parayla torunlarıma hediye alıyorum, onlar da mutlu oluyor" dedi.