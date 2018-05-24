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24 Mayıs 2018 09:09

Hem ev hanımı hem de balıkçı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 2 çocuk annesi bir kadın hem kültür balıkçılığı hem de ev hanımlığı yapıyor.

Hem ev hanımı hem de balıkçı

24 Mayıs 2018 09:09


İstanbul’dan memleketine kesin dönüş yapan aile, havuz balıkçılığı yaparak kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor. Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yaşayan Bayram ailesi, kurdukları balık havuzlarında alabalık yetiştiriyor. İlçenin Musakırık Mahallesi’nde evinin hemen önünde havuz balıkçılığı ile uğraşan Yasemin Bayram, hem ev hanımı hem de balıkçılık yapıyor.


7 yıl önce eşi Şenel Bayram ile birlikte İstanbul’da çeşitli fabrikalarda çalışan Yasemin Bayram, memleketine göç ederek kendi işinin patronu oldu.


2 çocuk annesi Yasemin Bayram, hem ev hanımı, hem de balıkçılık yaptığını söyledi. Balık havuzlarının evinin hemen yanında olduğunu belirten Yasemin Bayram, “Eşimle aldığımız ortak kararla 7 yıl önce İstanbul’dan memleketimize kesin dönüş yaptık. Burada eşimin daha öncesinde kapattığı balık havuzları vardı. Havuzları tekrardan hayata geçirerek alabalık yetiştirmeye başladık” dedi.


Gün boyu ev ve balık havuzunda çalıştığını ifade eden Bayram, “Eşim tarlada ve bahçede çalışırken ben de ev işlerinin yanında her gün balıklarımızın günlük bakımını yapıyor, gelen müşterilerimize balık satıyorum. Gerçekten güzel keyifli bir iş” diye konuştu.


Şenel Bayram ise, “Ben tarla ve bahçede çalışırken, eşim de çocuklarımız ve havuzlarla ilgileniyor” dedi.




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